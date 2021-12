DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther erklärte: "Wir haben gemeinsam mit Julius einen klaren Plan besprochen und wollen, dass er jetzt in einem ambitionierten Team viel Verantwortung in Abwehr und Angriff übernimmt, um als Spieler zu reifen." Mit seinem Zweitspielrecht könnte Meyer zudem in Leipzig aushelfen, wenn es die personelle Situation erfordert. In den vergangenen drei Monaten war er an die SG Flensburg-Handewitt ausgeliehen und durfte bereits in der Champions League auflaufen. Das Leihgeschäft mit dem Vizemeister endet zum Jahresende.