Grund zum Jubeln hatten die Leipziger Fans nur unmittelbar vor dem Anwurf. Viggo Kristjansson, mit Abstand bester Torschütze des SC DHfK in dieser Saison, verkündete seine Vertragsverlängerung bis zum Jahr 2027. Auf dem Feld konnte der isländische Nationalspieler gegen Gummersbach hingegen nicht eingreifen. Er hatte sich eine Woche zuvor bei der 32:36-Niederlage in Erlangen einen Adduktoren-Abriss zugezogen, der für ihn das vorzeitige Saisonende bedeutet.

Ohne Kristjansson fanden die Leipziger nur mühsam ins Spiel. Sie offenbarten zunächst große Probleme mit den schnellen Gegenstößen des VfL und gerieten so mit 3:6 (7.) in Rückstand. Im Laufe der ersten Halbzeit stellten sich die Gastgeber jedoch besser auf das bekannte Tempospiel des Aufsteigers ein. Im Angriff kam der SC DHfK über den Rückraum zu guten Abschlüssen und ging nach vier Treffern in Folge mit 9:7 (12.) in Führung.