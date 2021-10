Nach seinem Weggang vor zwei Jahren hat der SC DHfK Leipzig für die kommende Saison den Isländer Viggó Kristjánsson unter Vertrag genommen. Der Rückraumspieler vom TVB Stuttgart unterzeichnete in der Messestadt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. "Ich habe mich für den Wechsel entschieden, weil der SC DHfK der Verein war, der sich am meisten um ich bemüht hat und mich unbedingt verpflichten wollte", sagte der isländische Nationalspieler. Er hatte 2019 13 Spiele im Trikot des SC DHfK bestritten.

Im November 2019 war der 27-Jährige zunächst zur HSG Wetzlar gewechselt, bevor er im Folgejahr beim TVB Stuttgart zu einem der besten Scorer (230 Tore, 74 Assists) reifte. "Leipzig hat hohe Ambitionen und ich sehe den SC DHfK als einen Verein, bei dem ich mich weiterentwickeln kann. Sie haben eine top Mannschaft mit einem guten Trainerteam und ich möchte mit dem SC DHfK in den kommenden Jahren europäisch spielen", so Kristjánsson.

Am Sonntag kommt es zum direkten Aufeinandertreffen des aktuellen und neuen Vereins. Da wird der Linkshänder aber nicht mitwirken können, weil er noch an einer Daumenverletzung laboriert. In dieser Saison hat Kristjánsson noch kein Bundesligaspiel bestritten.