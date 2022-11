Haber – 15 Jahre im Verein, die letzten vier davon als Cheftrainer – hatte sich noch am Montag von der Mannschaft verabschiedet. Die Stimmung war entsprechend gedrückt und emotional. "Sowas habe ich noch nicht erlebt", übermittelte Milos Putera aus der Kabine. Der bisherige Co-Trainer hat auf unbestimmte Zeit den Posten als Interimstrainer übernommen: "André ist mein Freund, mit dem ich lange zusammengearbeitet habe. Ich habe von ihm unglaublich viel gelernt." Geschäftsführer Günther blieb bei Habers Ansprache bewusst außerhalb der Kabine, richtete aber anschließend eindringliche Worte an das Profiteam. "Ich habe zu den Jungs gesagt; 'wenn ihr ehrlich seid, habt ihr mindestens genauso viele Fehler gemacht wie der, der gerade rausgegangen ist", erzählt Günther und schiebt die Forderung hinterher: "Ich erwarte, dass sich jeder hinterfragt und alles mobilisiert. Es gibt keine Ausreden. Wir werden uns das bis Weihnachten sehr genau anschauen."

Wie lange die Nachfolgersuche dauert, darauf wollte er sich aber nicht festnageln lassen. Nicht zuletzt dürften die finanziellen Rahmenbedingungen eine Schlüsselrolle spielen. Habers Vertrag etwa gilt noch bis 2025. Günther kündigte ein gemeinsames Gespräch in der kommenden Woche an. "Wir haben uns ein Profil erstellt und bereits viel Input aus dem ganzen Universum bekommen", berichtetet er, aber man werde "keine Harakiri"-Entscheidung treffen, sondern den Markt "in der gebotenen Ruhe sondieren." Denkbar seien sowohl eine Kurzzeit-Alternative bis Saisonende, um im Sommer eine erhoffte Langzeitlösung vorzustellen – aber genauso ist die 1A-Wahl noch in den kommenden Wochen oder Monaten möglich. "Definitiv nicht zur Verfügung" stehen die jüngst von Medien kolportierten Velimir Petkovic (Ex-Füchse) und Kai Wandschneider (Ex-Wetzlar), unterstreicht Karsten Günther. Genauso wäre der einstige DHfK-Trainer Uwe Jungandreas "verrückt, wenn er seinen guten Job in Dessau hinhaut."

Also ruhen die Hoffnungen zunächst auf dem vorherigen Leipziger Bundesliga-Keeper Putera. "Ich will einfach helfen", sagt der 40-Jährige und meint: "Die Jungs haben eine ganz andere Qualität, als es die Tabelle im Moment aussagt." Bereits am Mittwoch (2. November, 19 Uhr) kann die Mannschaft das unter Beweis stellen. Dann empfängt der SC DHfK im DHB-Pokal den starken Bundesliga-Zweiten Rhein-Neckar Löwen.



Putera "ist fest davon überzeugt, dass die Mannschaft die Qualität hat, die Rhein-Neckar Löwen zu schlagen" und hofft dafür auch auf einen "kleinen Hexenkessel" in der Arena. Gut 3.000 Tickets sind schon verkauft. "Morgen muss die Hütte brennen", sekundiert Karsten Günther. Auch wenn den Leipzigern dabei ein "ganz dickes Brett" bevorsteht, "kannst du in einem Spiel sehr, sehr viel bewegen und dir viel Selbstvertrauen holen. Wir wollen unbedingt in die nächste Pokalrunde."