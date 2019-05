Auch Villadsen könnte ausfallen

Maciej Gebala muss sich dagegen einer Operation unterziehen. Der 25-Jährige hatte schon seit mehreren Wochen mit einer Fingerverletzung zu kämpfen, doch da der SC DHfK am Kreis bereits auf Alen Milosevic (Bandscheibenvorfall) verzichten musste, kämpfte sich der polnische Nationalspieler durch die vergangenen Spiele. "Maciej hat sich den letzten Spielen auf die Zähne gebissen, doch in der kommenden Woche wird er im Universitätsklinikum Leipzig von unserem Handchirurgen an der Beugesehne operiert", so Hepp, der mit einer Ausfallzeit von ca. sechs Wochen rechnet.

DHfK-Schlussmann René Villadsen bekam gegen Hannover einen Ball ins Gesicht (Archiv). Bildrechte: imago/Beautiful Sports Zu den beiden Ausfällen von Pieczkowski und Gebala könnte noch ein weiterer dazukommen. Torhüter René Villadsen hatte am Dienstag in Hannover bei einem Siebenmeter von Timo Kastening einen Kopftreffer kassiert und musste noch in der Nacht in der Notaufnahme der Uniklinik untersucht und auch von einem Augenarzt durchgecheckt werden. Die Diagnose lautete Gehirnerschütterung und Augenprellung. Ob der dänische Schlussmann gegen die Rhein-Neckar Löwen sein Abschiedsspiel für den SC DHfK Leipzig bestreiten kann, ist derzeit noch unklar. Dem 33-Jährigen wurde strickte Ruhe verordnet und er steht in engem Kontakt mit den Leipziger Mannschaftsärzten.

Dafür könnte Lucas Krzikalla nach seinem Virusinfekt beim Saisonfinale am Pfingstsonntag wieder zur Verfügung stehen. Gleiches gilt für Abwehrchef Bastian Roscheck, der sich im Heimspiel gegen Erlangen eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hatte und ein Einsatz am Dienstag in Hannover noch zu früh kam.