Top-10-Torschütze in der HBL

Erst Anfang Dezember stand Ivic mit den Erlangern gegen den SC DHfK auf der Platte und erzielte zwei Treffer beim 30:22-Erfolg der Franken. Er gilt als schneller und wurfgewaltiger Spieler mit guten technischen Voraussetzungen. In der vergangenen Saison war der 27-Jährige sechstbester Feldtorschütze in der Handball-Bundesliga. In der aktuellen Spielzeit präsentiert sich Ivic ebenfalls äußerst treffsicher und gehört mit seinen 65 Toren zu den Top-10-Torschützen der Liga. Auch vom Siebenmeterstrich war der 1,95 Meter große Linkshänder an den ersten 13 Spieltagen bereits 25 Mal erfolgreich. Ivic (re.) im Spiel gegen Leipzig. Bildrechte: imago images / Zink

Haber lobt Wurfkraft und Spielverständnis

"Ich habe mich für einen Wechsel nach Leipzig entschieden, weil der SC DHfK große Ambitionen hat und sich seit mehreren Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Außerdem hat sich Leipzig sehr um meine Verpflichtung bemüht. Darüber habe ich mich sehr gefreut", so Ivic. Leipzigs Cheftrainer André Haber bescheinigte dem Neuzugang neben seiner Wurfkraft ein hohes Spielverständnis. "Ich freue mich, dass sich einer der besten Feldtorschützen in der Handball-Bundesliga für uns entschieden hat und bin sicher, dass er auch menschlich gut in unsere Mannschaft passt", sagte Haber.

