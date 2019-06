Nach dem Wechsel schaltete der Außenseiter gegen den amtierenden Supercupsieger der letzten drei Jahre noch einen Gang nach oben und baute die Führung auf sechs Treffer aus (18:12/20:14). Die Gäste um die Nationalspieler Steffen Fäth, Patrick Groetzki und Jannik Kohlbacher, aber ohne den dänischen Weltmeister Mads Mensah Larsen, hatten mit den wurfgewaltigen Leipzigern einige Mühe und bekamen vor allem Philipp Weber lange nicht in den Griff. Dazu zog Putera den Löwen in seinem letzten Spiel - ab Sommer wird er Co- und Torwarttrainer beim SC DHfK - den Zahn.



Erst als bei den Gastgebern die Konzentration nachließ und sich Schwächen im Abschluss einschlichen, verkürzte der Favorit auf 20:22 (50.)/21:23 (53.). Nach einer Auszeit von Trainer André Haber waren die Leipziger wieder in der Spur und fuhren den Sieg sicher nach Hause. Anschließend ging es beim Fanfest in die Verlängerung.