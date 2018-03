Der 24-Jährige verfügt bereits über Bundesligaerfahrung. Von 2013 bis 2016 lief er für Liga-Konkurrent SC Magdeburg auf, bestritt aber nur 15 Bundesligapartien. Gebala war überwiegend im Youngster-Team des SCM aktiv. Der Kreisläufer kommt vom polnischen Vizemeister und Champions-League-Teilnehmer Wisla Plock. In der laufenden Spielzeit gelangen ihm 63 Ligatreffer und 19 Tore in der Königsklasse.

DHfK-Coach Michael Biegler, von 2012 bis 2016 polnischer Nationaltrainer, machte Gebala zum Nationalspieler und verspricht sich viel vom Neuzugang: "Maciej kommt aus der Talentschmiede in Danzig und ist ein Spieler, der sowohl Angriff als auch Abwehr spielen kann. Er gehört seit 2015 zur polnischen Nationalmannschaft und bringt damit trotz seines jungen Alters schon eine große Portion internationale Erfahrung mit nach Leipzig. Er hat in der Vergangenheit bereits mit Maximilian Janke und Andreas Rojewski zusammengespielt und spricht perfekt Deutsch, sodass wir uns eine schnelle Integration in die Mannschaft versprechen."

Auch der Spieler selbst zeigt sich optimistisch und hochmotiviert: "Mir gefällt das Projekt in Leipzig sehr gut. Die DHfK-Kabine ist gefüllt mit jungen Spielern, die in jeder Sekunde um den Sieg kämpfen wollen – da möchte ich mitmachen. Ich kenne das Potenzial der Handball-Bundesliga ja bereits aus meiner Zeit in Magdeburg. Mein Ziel ist es, gemeinsam für die eine oder andere Überraschung gegen die Top-Teams zu sorgen. Vielleicht können wir Leipzig ja sogar bald in europäischen Wettbewerben präsentieren."