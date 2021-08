Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat in der Saisonvorbereitung eine Testspielreihe in Dänemark mit einem 28:25-Erfolg (16:11) gegen Champions-League-Finalist Aalborg Handbold abgeschlossen. Am Freitag unterlagen die Elbestädter GOG Gudme mit 30:34 (15:16). Am Samstag hatte der SCM den dänischen Vizemeister Bjerringbro-Silkeborg 39:32 (19:17) geschlagen.