Im zweiten Durchgang, mit Neuzugang Hornke auf Rechtsaußen, setzte sich der SCM weiter ab. Somit konnte auf Linksaußen noch Lukas Mertens Spielpraxis sammeln, der wegen eines Kreuzbandrisses lange gefehlt hatte. Nachdem Hornke den Abstand auf zehn Tore erhöhte (32:22/52.), nahmen die Gäste eine Auszeit. Doch auch in der Folge kannten Rückraumspieler Michael Damgaard und seine Kollegen keine Gnade. Für den SCM geht es am 1. September zum Auswärtsspiel beim TBV Lemgo. Balingen-Weilstetten empfängt Nordhorn-Lingen, das am ersten Spieltag mit 21:26 gegen den Bergischen HC verlor.