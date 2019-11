Handball | Bundesliga SC Magdeburg beendet Leipziger Heimserie

Hauptinhalt

11. Spieltag

Der SC Magdeburg hat den Klassiker beim SC DHfK Leipzig gewonnen und ist in der Handball-Bundesliga an dem Rivalen vorbeigezogen. In der mit 6.120 Zuschauern ausverkauften Leipziger Arena setzte sich der Champions-League-Sieger von 2002 mit 26:25 (12:11) durch und feierte den fünften Derby-Sieg in Serie.