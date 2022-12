"Wir werden uns etwas einfallen lassen und eine spiel- und konkurrenzfähige Truppe nach Berlin schicken, um dort zu punkten", kündigte SCM-Trainer Bennet Wiegert in der Magdeburger Volksstimme an. Die erste Alternative auf der Position wäre Kay Smits, zudem spekulierte die Zeitung über eine mögliche Profinominierung für Nachwuchsakteur Tim Kloor. Die gute Nachricht: Kapitän Christian O'Sullivan hat seine Erkältung auskuriert. Die in drei Wettbewerben dauerbelasteten Elbestädter stehen aktuell auf Rang vier mit zwei Minuspunkten mehr auf dem Konto als Berlin. Die Füchse um Routinier Hans Lindberg sind hochmotiviert und haben zudem noch eine Rechnung offen. Im vergangenen Mai verspielte das Team von Tainer Jaron Siewert in den letzten zehn Minuten noch einen zwischenzeitlichen Vier-Tore-Vorsprung – der dramatische Magdeburger 28:27-Heimsieg war ein Schlüsselerlebnis auf dem Weg zur ersten Meisterschaft seit über 20 Jahren.

Damals gemeinsam mit Bennet Wiegert noch im SCM-Dress: Stefan Kretzschmar. "Klar bin ich nervös. Die Halle wird voll, Freunde fragen nach Tickets, alle sprechen dich darauf an, es gibt Whatsapp-Nachrichten aus Magdeburg. Das ist natürlich ein besonderes Spiel", gestand der heutige Füchse-Vorstand im Vorfeld des Gipfeltreffens und unterstrich: "Ich will unbedingt mit meiner Mannschaft siegen und hätte da auch kein schlechtes Gewissen, wenn es gelingen sollte."



Die Hoffnungen bei den Berlinern auf die erste Meisterschaft der Klubgeschichte sind nach 13 Siegen aus 15 Ligaspielen und zuletzt fünf Erfolgen in Serie wenig verwunderlich groß. Kretzschmar berichtete: "Man merkt schon in der Mannschaft, dass die Spieler sich darauf freuen. In der Vergangenheit hatte man eher gemerkt, dass die Jungs schon Respekt vor dem Gegner haben. Jetzt ist es schon so, dass die Ansprüche gewachsen sind und die Ziele sehr ambitioniert formuliert werden." Aber auch der amtierende Meister aus Magdeburg will seinerseits noch ein gewichtiges Wörtchen mitreden im Titelrennen – ein Sieg in Berlin wäre das entsprechende Ausrufezeichen dafür.