Al-Khaleej – die große Unbekannte

"Wir fahren da runter, um natürlich das Maximale zu erreichen", unterstrich SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt im MDR-Interview und verwies in diesem Zuge auch auf den Vorjahrescoup. Die Klub-WM damals sei "auch so ein Stück weit die Initialzündung für die ganze Saison" gewesen, an deren Ende der erste deutsche Meistertitel des SCM seit 21 Jahren heraussprang.

Im letzten Jahr war es die Initialzündung für die ganze Saison. SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt

Die Vorbereitung auf die Gruppenkontrahenten gestaltet sich für Trainer Bennet Wiegert durchaus anspruchsvoll. Während die Australier aus Sydney bereits im Vorjahr der SCM-Auftaktgegner waren, ist über Al-Khaleej so gut wie "gar nichts" herauszufinden, gestand Wiegert im MDR-Interview. Immerhin gebe "Youtube ein bisschen was her", ergänzte der 40-Jährige. Aber Al-Khaleej bleibt die große Unbekannte. Umso besser passt der Spielplan, dass Sydney nach der Eröffnung zuerst gegen die Saudi-Arabier spielt, während die Sachsen-Anhalter einen Tag pausieren dürfen.

Die Tore von Linkshänder Omar Ingo Magnusson für den SC Magdeburg wurden zuletzt schmerzlich vermisst. Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner

Omar Ingi Magnusson zurück aus Island

Eine noch bessere Nachricht vermeldete der SCM dann noch im Verlauf des Montags. Omar Ingi Magnusson ist wieder zurück im Kader. Der beste Bundesligaspieler der Vorsaison weilte zuletzt aus unbekannten Gründen in seiner isländischen Heimat. Dort habe sich Magnusson "in den vergangenen Tagen auf eigenen Wunsch einer Vielzahl von medizinischen Untersuchungen unterzogen, die erfreulicherweise allesamt positiv verlaufen sind", informierte sein Verein nun. Allerdings sei "in Kürze" jedoch möglich, dass ein "prophylaktischer operativer Eingriff vorgenommen wird. Dieser sollte jedoch nur zu einer relativ kurzen Ausfallzeit führen", hieß es weiter

Im vergangenen Mai scheiterten Gisli Kristjansson und der SC Magdeburg in einem dramatischen European-League-Finale an Benfica Lissabon. Bildrechte: dpa

Barcelona, Benfica und Kielce lauern in der K.o.-Phase

Trainer Wiegert ist neben der aufwendigen und weiten Anreise nicht zuletzt auch die sportliche Herausforderung bewusst: "Wir wissen, wie schwierig es ist, bei diesem Turnier dabei zu sein. Man muss was gewinnen, um teilnahmeberechtigt zu sein und darauf sollten wir uns freuen." Denn: "Da sind noch richtige Brocken mit im Turnier", weiß der SCM-Meistertrainer.



Durch einen Sieg in der Gruppenphase könnte im Halbfinale das Wiedersehen mit Benfica Lissabon warten. Gegen die Portugiesen verlor der SC Magdeburg im vergangenen Mai das dramatische European-League-Finale mit 39-40 nach Verlängerung, jetzt wird Neuauflage des Spiels möglich. Auf Nachfrage nach einer offenstehenden Rechnung meint Wiegert: "Wenn wir darüber sprechen, dass wir mit Benfica noch was klarzustellen haben, hat Barcelona ganz sicher auch mit uns noch was klarzustellen."

Jubel im vergangenen Oktober: Der SC Magdeburg zwang damals im Klub-WM-Finale vollkommen überraschend den großen FC Barcelona in die Kniel. Bildrechte: IMAGO / Kolektiff

SCM: Über Konstanz zum Sieg

Das Starensemble aus Katalonien, aktueller Titelverteidiger der Champions League, hatte im Vorjahresendspiel der als "Super Globe" firmierenden Klub-WM überraschend gegen den SCM den Kürzeren gezogen. Das vierte europäische Schwergewicht im Wettbewerb ist der polnische Abo-Meister und Champions-League-Finalist KS Kielce mit dem deutschen Nationaltorwart Andreas Wolff.



Ein erneuter Triumph wird laut Weigert nur durch Konstanz möglich. "Konstanz ist das, was man im Leistungssport erstrebt. Und das ist vielleicht schwieriger, als einmal zu überraschen." Und natürlich geht es nicht nur ums Prestige und eine hübsche Trophäe, ein Finalsieg ist mit gut 400.00 US-Dollar datiert, so SCM-Geschäftsführer Schmedt.