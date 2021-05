Nach der überraschenden Heimpleite zuletzt gegen Balingen kam der SCM auch im "ISS Dome" in Düsseldorf, wo die Partie stattfand, nur schwer in die Gänge. Ganze zwei Treffer gelangen in der ersten Viertelstunde. Das lag auch an spektakulären Paraden von BHC-Schlussmann Tomas Mrkva. Angeführt vom Dänen Michael Damgaard, der zuletzt oft nur zuschauen durfte, ging Magdeburg nun auf Aufholjagd. Der Däne traf vier Mal, und die Gäste kamen nach einem zwischenzeitlichen 2:5 noch zu einer 9:8-Halbzeitführung.