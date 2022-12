Torarmer Start

Der Bergische HC, der nach dem überraschenden Auswärtssieg am Sonntag gegen den SC DHfK direkt in Leipzig blieb, um eine weitere lange Busfahrt zu vermeiden, startete aufgeweckt in die Partie. So gelang es den Magdeburgern trotz des bärenstarken Auftritts ihres Keepers Mike Jensen (18 Paraden) in den ersten sieben Minuten nicht, eine konstante Führung herzustellen.

Traumauftritt des SCM

Nach dem torarmen Start kam die Partie dann aber ab der 8. Minute so richtig ins Rollen. Dem BHC fehlte erst das Spielglück und dann die nötige Ordnung im Defensivverbund, um dem herrlich kombinierenden Deutschen Meister etwas entgegenzusetzen. Es war ein Klassenunterschied. Mike Jensen trieb den bergischen HC mit seiner Weltklasse-Leistung und 18 Paraden zur Verzweiflung. Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner

Das isländische Rückraumduo Omar Ingi Magnusson und Gisli Thorgeir Kristjansson, das schon in den vergangenen Wochen gegen PSG und die Berliner Füchse glänzte, brachte Kreisläufer Magnus Saugstrup regelmäßig in perfekte Abschlusssituationen. Saugstrup bedankte sich mit zehn Treffern, die ihn zum besten Schützen des Abends machten.

Spiel früh entschieden

Der BHC kam meist nur aus dem Rückraum oder weit außen zum Abschluss und scheiterte oft am überragenden Jensen oder dem Gebälk. So wuchs der Abstand langsam, aber stetig an, bis die Partie beim 30:23 (45.) praktisch entschieden war. Der SCM blieb mit der Mentalität einer Spitzenmannschaft trotz der komfortablen Führung bis zum Ende hochkonzentriert und bestrafte die abnehmende Gegenwehr der bergischen Löwen mit dem hohen Endergebnis von 43:31 (22:16).

Viertelfinal-Auslosung am Freitag

Die Auslosung der Viertelfinalspiele und dem damit letzten Schritt vor dem FINAL4 findet am Freitag den 23. Dezember ab 13 Uhr statt. Nach Weihnachten trifft des SCM in der Bundesliga auf Göppingen, bevor es in die WM-Pause geht.