Die Magdeburger starten am 11. oder 12. September in die neue Champions-League Saison. Der Modus der Saison 2024/25 bleibt identisch: Nach 14 Vorrundenspieltagen ziehen die ersten zwei Teams der beiden Achtergruppen direkt ins Viertelfinale ein. Die Mannschaften auf den Rängen drei bis sechs spielen in einer Play-off-Runde die vier verbleibenden Plätze für die Runde der letzten acht aus. Das Final Four findet am 14. und 15. Juni 2025 in Köln statt.