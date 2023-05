Der SC Magdeburg bekommt es im Final Four mit einem gewaltigen Brocken zu tun. Der deutsche Handball-Meister trifft im Halbfinale der Champions League auf Titelverteidiger und Rekordsieger FC Barcelona. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Köln, wo am 17. und 18. Juni (15:15 und 18:00 Uhr) das Finalturnier steigt. Den zweiten Endspielteilnehmer ermitteln Frankreichs Topclub Paris Saint-Germain und der polnische Meister KS Kielce mit dem deutschen Nationaltorwart Andreas Wolff.

Bildrechte: IMAGO/Gruppo LiveMedia