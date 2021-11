Der Verein hatte bekannt gegeben, dass in den vergangenen Tagen sechs Personen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die Betroffenen "weisen schwache bis mäßige Symptome auf und befinden sich in häuslicher Quarantäne", schrieben die Magdeburger am Samstag (20.11.2021). "Auch nach eineinhalb Jahren ohne einen einzigen Coronafall im Team war es wohl unumgänglich, dass auch wir irgendwann von diesem Thema eingeholt werden", erklärte Geschäftsführer Marc-Hendrik Schmedt und schloss weitere Fälle nicht aus.