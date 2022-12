Die Viertelfinals finden am 4. und 5. Februar 2023 statt. Am Wochenende des 15./16. April steht dann das Finalfour-Turnier mit Halbfinals und dem Finale in Köln an. Der letzte von zwei SCM-Pokaltriumphen nach der Wende datiert von 2016. Kiel ist mit 12 Titeln Rekordpokalsieger. Zuletzt duellierten sich die beiden Spitzenteams im November in der Bundesliga, als eine Magdeburger Aufholjagd nicht belohnt worden war.



Das Team von Trainer Bennet Wiegert hatte sich am vergangenen Mittwoch durch ein 43:31-Schützenfest über Ligakonkurrent Bergischer HC für die Runde der letzten Acht qualifiziert. Kiel gab sich auswärts bei Zweitligist Bietigheim (35:28) keine Blöße. Die beiden weiteren mitteldeutschen Vertreter im Achtelfinale HC Elbflorenz (27:32 gegen Lemgo) und Dessau-Roßlauer HV (27:29 gegen Hannover-Burgdorf) waren nach jeweils großem Kampf an zwei Bundesligisten gescheitert.