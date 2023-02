Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat den schwedischen Nationalspieler Oscar Bergendahl verpflichtet. Wie der SCM am Freitag (10.02.2023) mitteilte, unterschrieb der 27-jährige Europameister von 2022 einen Vertrag bis 2025.

Die Verpflichtung war nach der Verletzung von Magnus Saugstrup, der nach einer Knie-Operation monatelang ausfällt , notwendig geworden. Defensivspieler Bergendahl kommt von Bundesliga-Konkurrent Stuttgart an die Elbe. Wie der SCM mitteilte, kann der Schwede, der im Januar noch WM-Vierter wurde, ab sofort für den SCM auflaufen.

Auch SCM-Trainer Bennet Wiegert freut sich über den Neuzugang: "Dass wir so kurzfristig noch einen Kreisläufer vom Format eines Oscar Bergendahl bekommen konnten, ist schon fantastisch. Dafür und für den problemlosen Ablauf möchte ich mich auch beim TVB Stuttgart und Jürgen Schweikardt bedanken. Oscar wird vor allem unsere Abwehr verstärken und uns im Angriff mehr Flexibilität verleihen. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den SCM entschieden hat", wird Wiegert in der Pressemitteilung des SCM zitiert.

Marino Maric wechselt vom SC DHfK nach Stuttgart. Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Die Lücke, die Bergendahl bei seinem bisherigen Verein Stuttgart gerissen hat, soll jetzt ein Leipziger schließen. Wie der TVB ebenfalls am Freitag mitteilte, wechselt Marino Maric vom SC DHfK Leipzig an den Neckar. Über den Maric-Wechsel nach Stuttgart war in den letzten Tagen bereits spekuliert worden.