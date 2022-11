Gewohnter Zustand beim SC Magdeburg: Für den deutschen Handball-Meister gibt es kein Verschnaufen. Nachdem die Mannschaft von Bennet Wiegert am Dienstag (22. November) durch ein 35:30 bei Zweitliga-Klub Eulen Ludwigshafen ins DHB-Pokal-Achtelfinale einzog, wartet am Donnerstag bereits die nächste Aufgabe. Diesmal geht es aufs internationale Parkett, 20:45 Uhr steigt in der GETEC Arena das Gruppenspiel in der Champions League gegen den FC Porto. "Sport im Osten" tickert live.