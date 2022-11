Handball | Champions League SC Magdeburg will gegen FC Porto nicht stolpern

Hauptinhalt

8. Spieltag

Die Dauerbelastung des SC Magdeburg hält an. Am Donnerstag reist Magdeburg in der Gruppenphase der EHF-Champions-League zum FC Porto. In der Dragao-Arena muss sich der deutsche Meister zum Rückrundenauftakt erneut beweisen. Der SCM in der Rolle des Favoriten begibt sich erwartungsvoll nach Portugal. Für die Magdeburger ist es das fünfte Pflichtspiel in 14 Tagen.