Magdeburg kombinierte, traf und hatte mit Tobias Thulin, wie schon gegen Kiel, einen bärenstarken Torwart im Kasten. Göppingens magere sechs Treffer in den ersten 30 Minuten bedeuteten Liga-Minusrekord. Immer wieder scheiterten Top-Torjäger Marcel Schiller und Co. an Thulin, der mit elf Paraden glänzte. Die Magdeburger dagegen nutzten ihre Chancen eiskalt und zogen immer weiter davon. In nahezu allen Statistiken hatte der SCM die Nase vorn, ausgeglichen war es nur im Torjägerduell: Marcel Schiller und Omar Magnusson trafen je zwei Mal.

Kresimir Kozina scheitert an Tobias Thulin. Insgesamt gelangen dem Keeper elf Paraden. Bildrechte: imago images/Pressefoto Baumann