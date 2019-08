Handball | Turnier SC Magdeburg gewinnt Miesner-Turnier

Die Handballer des SC Magdeburg haben sich am Wochenende in starker Form präsentiert. Beim Klaus-Miesner-Gedenkturnier holte sich das Wiegert-Team souverän den Turniersieg. Zuvor hatte der SCM gegen Kadetten Schaffhausen aus der Schweiz (30:25) und den norwegischen Meister Elverum Handball (31:20) gewonnen. Kommende Woche steht der DHB-Pokal an.