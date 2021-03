Handball-Pechvogel Gisli Kristjansson vom Bundesligisten SC Magdeburg muss erneut an der linken Schulter operiert werden und fällt damit lange aus. Dies gab der frühere Champions-League-Sieger am Montag bekannt.

Der 21 Jahre alte Isländer war am Samstag beim 29:24-Sieg gegen die Füchse Berlin bei seinem zweiten Treffer auf die Schulter gefallen und unter großen Schmerzen sowie herzlicher Anteilnahme von Mitspielern und Gegnern aus der Halle geführt worden. Ein MRT in der Uniklinik Magdeburg bestätigte die ersten Befürchtungen. "In den nächsten Tagen wird über den Umfang und Ort der Operation entschieden, erst im Nachgang zum bevorstehenden Eingriff kann somit eine erste Prognose über die Verletzungsdauer abgegeben werden", teilte der SCM mit.