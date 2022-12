Die Dänen erwischten den besseren Start in die Partie, auch weil der Ex-Magdeburger Tobias Thulin im Tor früh einige Bälle hielt (2:5/7. Minute). Magdeburg fand nur schwer Lücken in der beweglichen GOG-Abwehr, produzierte immer wieder schwache Abschlüsse. Für den glücklosen Michael Damgaard kam Philipp Weber in die Partie und der SCM drehte das Spiel (11:10/19.). Bis zur Pause konnte der SCM sich leicht absetzen, weil GOG im Angriff Schwächen zeigte.

Der Däne Lukas Lindhard Joergensen in Aktion. Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner