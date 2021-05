Bester Werfer der Magdeburger war trotz drei vergebener Siebenmeter Omar Magnusson mit sieben Treffern. Bei den Gästen war Oddur Gretarsson mit sechs Toren am erfolgreichsten.

In der entscheidenden Phase war vor allem der Balinger Vladan Lipovina (Mi.) kaum zu stoppen. Bildrechte: imago images/Christian Schroedter

Die HBW startete besser in die zweite Hälfte und drehte die Partie erneut (15:16/35.). Magdeburg blieb zwar dran, fand aber kaum zu seinem üblichen Spiel. So setzten sich die Gäste nach und nach ab (20:23/44.). Spätestens beim 22:28 (54.) war die Partie gelaufen, auch wenn das Team von Bennet Wiegert das Ergebnis am Ende noch freundlicher gestalten konnte. Dem SCM fehlten die Offensivideen und auch die Defensive funktionierte nicht wie gewohnt. Es war nach elf Partien und acht Jahren die erste Magdeburger Niederlage gegen Balingen, das Big Points im Abstiegskampf gewann. Bei den Gästen fehlte der künftige Magdeburger Torwart Mike Jensen wegen Rückenproblemen.