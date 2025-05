Der Norweger Barthold bringt die nötige Erfahrung aus über 360 Spielen mit Aalborg, wo er seit 2017 unter Vertrag stand, und 104 Länderspielen mit. Jetzt freut er sich auf die Bundesliga und den amtierenden Deutschen Meister: "Jeder Handballer möchte einmal in der Bundesliga spielen und ich bin sehr stolz, dies in der kommenden Saison bei einem der besten Clubs in Europa, dem SC Magdeburg, zu tun." Anfang April hatten Aalborg und Barthold bekanntgegeben, sich nach acht Jahren zu trennen, weil der 33-Jährige noch eine neue Herausforderung suche..