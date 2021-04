Der SC Magdeburg ist nach der Niederlage gegen Flensburg in der Handball-Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Bei der HSG Nordhorn-Lingen gelang am Sonntag ein 33:26 (16:11)-Erfolg, der über die mäßige Leistung hinwegtäuschte. Bester Werfer des SCM war dabei Omar Magnusson mit zwölf Toren, für die HSG war Georg Pöhle mit sieben Treffern am erfolgreichsten.

Magdeburg ging in der ersten Viertelstunde mit fünf Treffern in Front, doch anschließend waren die Teams auf Augenhöhe, so dass es bei diesen fünf Toren blieb. Die zweite Hälfte begann hektisch, was Nordhorn ausnutzte (17:14/36.). SCM-Trainer Bennet Wiegert forderte in einer Auszeit mehr Konsequenz im Angriffsspiel, doch Magdeburg fehlte vorn nun die Durchschlagskraft und Nordhorn schaffte den Anschluss (18:17/42.). Bis dahin ließ Magdeburg seine Stärken vermissen, erst in der letzten zehn Minuten warfen die Elbestädter dann doch einen Arbeitssieg heraus.