Was für ein Druck auf Wiegert gelastet haben muss, wurde bereits direkt nach dem Finalerfolg am Sonntag in Mannheim offensichtlich. Nach dem Sieg musste sich der erschöpfte Coach erst einmal eine Verschnaufpause gönnen. Wiegert saß einige Minuten abseits, bevor er zu seinen Schützlingen auf die Empore der Arena eilte und den Pokal in die Höhe reckte. "Da ist mir sehr viel durch den Kopf gegangen. Wahrscheinlich werde ich das alles erst in zwei, drei Tagen realisieren", berichtete der Coach: "Man kann an so einem Wochenende alles geraderücken. Man kann das große Saisonziel klar machen. Das haben wir geschafft."