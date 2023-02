Die Handballer des SC Magdeburg gehen im Halbfinale des DHB-Pokals den beiden vermeintlich stärkeren Gegnern aus dem Weg. Der amtierende Deutsche Meister trifft am 15. April in Köln auf den TBV Lemgo-Lippe. Das andere Semifinale bestreiten die SG Flensburg-Handewitt und die Rhein-Neckar Löwen. Das ergab die Auslosung am Mittwoch (8. Februar).

Freude mit einem Wermutstropfen

SCM-Geschäftsführer Marc-Hendrik Schmedt sagte nach der Auslosung: "Am Sonntag haben wir schon das erste Aufeinandertreffen, die Generalprobe. Wir freuen uns, in Köln dabei zu sein." Man stehe aber noch unter den Eindrücken vom letzten Sonntag, als sich beim Pokalkrimi gegen den THW Kiel Magnus Saugstrup schwer am Knie verletzte. "Das ist ein großer Wermutstropfen, dass zwei Topspieler verletzt sind und nicht dabei sein können. Es wird aber ein überragendes Wochenende. Unsere Karten werden nach einem Tag weg sein. Wir sind frohen Mutes und freuen uns, wenn es um den Pokal geht."

Magdeburg und Lemgo standen auch im vergangenen Jahr in den Final Four. Der SCM scheiterte da erst im Endspiel am THW Kiel. Lemgo-Lippe schied im Halbfinale knapp gegen Kiel aus. 2021 schaffte es der Underdog sogar, den Pokal zu gewinnen.