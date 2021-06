"Die Ärzte sind sehr zufrieden und ich gehe davon aus, dass ich wie geplant zum Start der Vorbereitung wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen kann", sagte der 32-Jährige. Auf seinem Instagram-Account sprach der Däne davon, dass er sich den Meniskus bereits vor acht Monaten verletzt habe. "Ich hatte gehofft, dass es ohne OP gehen würde, aber die Schmerzen sind immer schlimmer geworden und am Ende gab‘s keine andere Möglichkeit", betonte der Keeper



Green wird am Freitag zurück in Magdeburg erwartet. Zuvor hatte sich European-League-Sieger SCM den dritten Tabellenplatz in der Bundesliga bereits zwei Spieltage vor dem Saisonende gesichert.