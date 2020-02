Der SC Magdeburg hat am Sonntagnachmittag denkbar knapp mit 24:25 gegen die Füchse Berlin verloren. Vor 9.000 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle war es bis zur Schlusssirene spannend, am Ende hatten die Gastgeber das Glück auf ihrer Seite. Bester Werfer der Elbestädter war Michael Damgaard mit fünf Toren. Bei den Füchsen traf Paul Drux mit sechs Toren am erfolgreichsten.

Nach dem Wechsel gingen die Gäste schnell mit drei Toren in Führung (15:12, 33.), doch Berlin glich in Eiltempo wieder aus. In der Folge blieb es eng und vor allem Füchse-Keeper Heinevetter wurde mehr und mehr zum entscheidenden Faktor. In den entscheidenden Minuten verpasste es der SCM mehrfach den Deckel drauf zu machen, und zumindest einen Punkt zu sichern. Gleich zweimal parierte Heinevetter freie Konter der Magdeburger und sicherte den Füchsen so die Chance auf den Sieg. Lindberg brachte den Gastgeber 20 Sekunden vor dem Ende entscheidend in Führung. Damgaard scheiterte im letzten Angriff. Durch die bittere Niederlage rücken die Champions League-Plätze für den SCM wieder in weitere Ferne. Am Donnerstag (20.02.2020) wartet im Derby gegen den SC DHfK Leipzig die nächste interessante Aufgabe.