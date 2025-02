Für den SC Magdeburg und seinen Trainer Bennet Wiegert wird der Start in die Rückrunde der Handball-Bundesliga emotional. Es ist das erste Spiel des Clubs nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember. Die schrecklichen Vorfälle mit sechs Toten und fast 300 Verletzten sind auch bei Wiegert noch sehr präsent. "Ich bin in dieser Stadt geboren, es ist meine Heimatstadt. Ich bezweifle, dass man da jemals drüber hinweg kommt", sagte der 43-Jährige vor wenigen Tagen in einer Medienrunde.