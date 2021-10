Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat das Finale der Klub-WM "IHF Super Globe" erreicht. Im umkämpften Halbfinale gegen den Champions-League-Finalisten Aalborg Håndbold siegten die Elbestädter mit 32:30 (18:18). Bester SCM-Werfer in Dschidda (Saudi-Arabien) war Michael Damgaard mit elf Treffern, aber auch der Isländer Omar Ingi Magnusson (7) war in der entscheidenden Phase wichtig. Für Aalborg trafen Buster Juul und Kristian Björnsen mit je fünf Toren am häufigsten.

Beide Teams schenkten sich nichts. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK