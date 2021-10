"Es ist eine große Ehre für uns, dass auch wir mit dem SC Magdeburg Europa bei dieser Klub-WM vertreten dürfen", hatte SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt bereits Anfang Juli stolz verkündet. 2002 waren die Sachsen-Anhalter – damals als Champions-League-Sieger – das bislang einzige Mal dabei und wurden hinter Al Sadd (Katar) Zweiter.



Am diesjährigen K.o.-Wettbewerb nehmen zehn Mannschaften aus neun Ländern und sechs Kontinenten teil. Titelverteidiger und Champions-League-Sieger FC Barcelona sowie der dänische Meister Aalborg sind die weiteren europäischen Vertreter. Die Magdeburger erhielten als amtierender European-League-Titelträger eine Wildcard. Zunächst muss das Team von Trainer Bennet Wiegert die Qualifikationspflichtaufgabe gegen Ozeanienvertreter Sydney University erfüllen, um ins Viertelfinale einzuziehen. Dann würde in der Runde der letzten Acht am Mittwoch (6. Oktober) Asienmeister Al Duhail aus Katar warten. Am kommenden Samstag (9. Oktober) steigt das Finale.