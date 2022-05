Der SC Magdeburg hat am Sonntagabend seine zweite Chance auf einen Titel in dieser Saison liegen gelassen und war nach der brutalen Niederlage im Finale der European League am Boden zerstört. Da half zunächst selbst die Aussicht auf den ersten Meistertitel seit 21 Jahren am Donnerstag (19:05 Uhr im Live-Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) nicht mehr.