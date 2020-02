Handball | EHF-Cup SC Magdeburg macht in Nantes ersten Schritt Richtung Gruppensieg

Hauptinhalt

3. Spieltag

Der SC Magdeburg hat am Sonntag einen wichtigen Erfolg auf europäischem Parkett gefeiert. In einem wahren Krimi behielten die Sachsen-Anhalter im EHF-Cup-Gruppenspiel vor 5.000 Zuschauern bei HBC Nantes am Ende mit 31:28 (15:9) die Oberhand. Es war der dritte Sieg im dritten Spiel.