Gullerud (re.) an der Seite von SCM-Cheftrainer Bennet Wiegert. Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Der norwegische WM- und Olympiateilnehmer war erst zu Saisonbeginn 2020/21 von GWD Minden in die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts gewechselt und gewann mit dem SCM seitdem die EHF European League und jüngst den Klub-Weltmeistertitel. Cheftrainer Bennet Wiegert bedauerte in einer Vereinsmitteilung: "Magnus wird uns nicht nur spielerisch, sondern besonders auch menschlich fehlen. Seine Einstellung im Training und im Spiel ist immer mehr als vorbildlich. Unsere Gespräche waren sehr offen und zu 100 Prozent transparent, daher sind wir seinem Wunsch nach einer Veränderung auch nachgekommen."



Gullerud wiederum versicherte: "Ich bin extrem motiviert, dass wir diese Saison mit dieser coolen Mannschaft erfolgreich zu Ende bringen werden." Die Magdeburger schwimmen seit Monaten auf einer Erfolgswelle. Neben den beiden jüngsten Titelgewinnen ist das Team in der Bundesliga mit acht Siegen aus acht Partien perfekt in die Saison gestartet. Die letzte und bis dato einzige Meisterschaft seit der Wiedervereinigung hatte der SCM im Jahr 2001 gewonnen.