Omar Ingi Magnusson, Rückraumspieler des deutschen Handballmeisters SC Magdeburg und isländischer Nationalspieler, ist in seiner Heimat zum Sportler des Jahres 2022 gewählt worden. Wenige Tage zuvor wurde er bereits zum Handballer des Jahres in Island gekürt.

Omar Ingi Magnusson trifft wie am Fließband für den SC Magdeburg und trug entscheidend zu den zahlreichen Titeln in der jüngeren Vergangenheit bei. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Magnusson begann in seinem Heimatort Selfoss mit dem Handballsport, wechselte 2016 ins dänische Aarhus und von dort 2020 zum SC Magdeburg. In seiner Premierensaison in der Handball-Bundesliga wurde Magnusson Torschützenkönig mit 274 Treffern, gewann zudem die EHF European League. 2022 gewann der Isländer mit dem SC Magdeburg die Deutsche Meisterschaft und holte sich dazu 2021 und 2022 den Sieg im IHF Super Globe, der Vereinsweltmeisterschaft. Im Sommer wurde er zudem zum besten Spieler der Saison in der Handball-Bundesliga gewählt.