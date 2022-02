Nach über einem Jahr gab Musche am 5. Dezember 2021 gegen den TBV Lemgo (29:25) für wenige Minuten ein vielumjubeltes Comeback in der Bundesliga. Am 23. Dezember 2021 gelangen ihm dann gegen den Hamburger SV (34:26) wieder seine ersten beiden Treffer in der HBL.

Matthias Musche klatscht nach seinem Torerfolg gegen den HSV mit Philipp Weber ab. Bildrechte: imago images/Eibner