Die Partie begann zerfahren, erst in der vierten Minute gelang Damgaard das erste Tor. In Überzahl setzte sich der SCM auf drei Tore ab (6:3/11.). Die Gäste ließen sich jedoch nicht abschütteln und glichen aus ( 8:8/18. ). Das Spiel blieb eng, erst kurz vor der Halbzeitpause konnte der SCM ein Polster von vier Treffern herauswerfen (15:11/29.). Magdeburg kam gut aus der Pause und schraubte den Vorsprung rasch auf sieben Treffer ( 19:12/34. ). Der SCM rotierte viel, verteilte die Spielzeit auf viele Schultern, leistete sich dabei aber auch längere Phasen ohne Tor: Minden verkürzte ( 23:20/47.) daher. Kurz vor Schluss war der Vorsprung auf zwei Treffer geschrumpft ( 31:29/59. ) und der SCM plötzlich in Unterzahl. Doch der Gastgeber brachte die Führung über die Zeit. Bester Magdebruger Werfer war Michael Damgaard (8), für Minden traf Christoffer Rambo (5) am häufigsten.