Rückraumspieler Vladan Lipovina wechselt mit sofortiger Wirkung von der HSG Wetzlar zum SC Magdeburg. Der 29-jährige Linkshänder unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Das gab der SCM zwei Tage vor dem Pokalkracher am Sonntag gegen den THW Kiel (15 Uhr im Ticker in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) bekannt.

Die Magdeburger reagierten damit auf den Ausfall von Top-Torschütze Omar Ingi Magnusson, der nach einer Operation an der Ferse auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen wird. Der Isländer hatte sich die Verletzung bei der WM zugezogen. "Der Ausfall von Omar trifft uns natürlich extrem hart. Jeder weiß, wie wichtig er für unser Angriffs- und auch Defensivspiel ist", sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert. Magnusson liegt aktuell mit 102 Treffern in 15 Spielen auf Platz sechs der Bundesliga-Torschützenliste.

Der SCM musste reagieren und fand schnell eine Lösung. "Für uns ergab sich kurzfristig die Chance, uns mit Vladan im rechten Rückraum zu verstärken. Schon im ersten Training haben wir gesehen, dass er uns in Angriff und Abwehr helfen wird. Nun wollen wir ihn schnellstmöglich integrieren, geben ihm dafür aber natürlich die Zeit, die er braucht", so Wiegert.

Lipovina kommt von der HSG Wetzlar an die Elbe. Zuvor war der 29-jährige Montenegriner unter anderem in der Bundesliga beim TV 05/07Hüttenberg, den Rhein-Neckar Löwen und HBW Balingen-Weilstetten. Bei seinen Stationen Metalurg Skopje und den Löwen sammelte der Nationalspieler Montenegros zudem bereits Erfahrung in Europapokal und Champions League. "Magdeburg gehört zu den besten Teams der Welt und hat mit Benno einen der besten Trainer. Daher bin ich sehr glücklich, dass es mit dem Wechsel geklappt hat und dankbar, dass Wetzlar meinem Wunsch zugestimmt hat", sagte Lipovina.