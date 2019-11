Der SC Magdeburg steht mit einem Bein im EHF-Cup. Am Sonnabend gewann der SCM das Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde beim polnischen Klub Gornik Zabrze mit 37:25 (17:15). Zu Beginn sorgte vor allem Matthias Musche für Furore bei den Gästen. Mit acht Toren in den ersten 17 Minuten sorgte er maßgeblich für eine 12:7- Führung. Zabrze kämpfte sich bis zur Pause auf zwei Tore heran, doch dann sorgte der SCM mit seinem gefürchteten Tempo-Spiel für klare Verhältnisse. Bester Magdeburger war Matthias Musche mit 13 Toren. Das Rückspiel in der Elbestadt steigt am 24. November.