Die Konstanz, die der SCM in der Bundesliga an den Tag legte, ging nahtlos in andere Wettbewerbe über. Noch bis in den April hinein durfte in Magdeburg vom Quadrupel, bestehend aus der bereits im Oktober errungenen Klub-Weltmeisterschaft sowie den Titeln im DHB-Pokal, der European League und der Bundesliga, geträumt werden. Dabei markierte vor allem der Gewinn bei der Klub-WM den Startschuss für die Dominanz des SCM in der Liga. Man habe sich seitdem in einen "Flow" gespielt, meinte Magdeburgs Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt und bezeichnete den Auftritt im Finale gegen Barcelona als "Schlüsselspiel".

SCM geht aus Niederlagen gestärkt hervor

Am Ende sind es zwar "nur" zwei von vier Trophäen geworden, die Art und Weise Niederlagen zu verdauen und überdies Nützliches aus ihnen zu ziehen, war aber eine der großen Stärken in dieser Saison. So fand der SCM nach der verdienten Niederlage im Finale des DHB-Pokals gegen den THW Kiel sofort zurück in die Spur.

Auch in der European League blieb die Konzentration - trotz Meisterschafts-Endspurt - bis zum Schluss hoch. Die geplatzte Titelverteidigung nach einem Herzschlagfinale gegen Lissabon stieß den Spielern und Vereinsverantwortlichen zwar bitter auf, die angestaute Wut konnte aber erfolgreich kanalisiert und in einen erneut souveränen Auftritt gegen Balingen-Weilstetten umgemünzt werden.

Wiegert: "Es wird enger werden an der Spitze"

Doch was kommt nach der Meisterschaft? Haben sich die Grenzen im deutschen Handball durch Magdeburgs Titelgewinn verschoben? Mitnichten, meint Wiegert. "Kiel und Flensburg werden oben immer dabei sein. Doch es wird enger werden an der Spitze, die Liga wird immer ausgeglichener." Von einem "One-Hit-Wonder" will er dennoch nichts wissen. "Mein Job ist es, dass wir die nächsten Jahre dranbleiben. Wir wecken mit unseren aktuellen Leistungen nicht bloß in Magdeburg Erwartungen, denen wir gerecht werden wollen."

Die Erwartungen an sich und seine Person konnte Wiegert in den vergangenen sechseinhalb Jahren als Trainer des SCM mehr als erfüllen. Und obendrein hat der Architekt des Erfolgs Begehrlichkeiten geweckt. Erste Stimmen wurden bereits laut, die Wiegert als Nachfolger von Bundestrainer Gislason ins Spiel bringen. Man wisse zwar nicht, "was die Zukunft bringt", dennoch kommt ein Abschied für das Herz und Hirn des SCM derzeit nicht in Frage. "Ich habe Visionen mit dem SC Magdeburg und nicht mit dem DHB", stellte Wiegert klar. Fest steht: Die erste Vision ist am 2. Juni 2022 Wirklichkeit geworden.