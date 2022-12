Portner glänzt in Spitzenspielen

Im Sommer hatte Magdeburg den Schweizer Nationaltorhüter vom französischen Erstligisten Chambery als Nachfolger für den nach Paris abgewanderten Jannick Green verpflichtet. Schon früh konnte Portner die in ihn gesetzten Hoffnungen bestätigen. Gleich bei seinem Debüt in der Bundesliga kratzte er mit 19 Paraden an der Fangquote von 50 Prozent. Auch im Spitzenspiel gegen die Füchse Berlin hatte er dank seiner elf parierten Würfe entscheidenden Anteil am Erfolg gegen den Spitzenreiter.

Das Siegergen des SCM hat auch der Schlussmann der Sachsen-Anhalter voll und ganz verinnerlicht. "Wir wollen alles gewinnen", kündigte Portner in der "Magdeburger Volksstimme" (Mittwochausgabe) an. "Wenn wir im Februar wieder starten, dann haben wir es in allen Wettbewerben auch selbst in unseren Händen. Das war unser Ziel. Und wenn wir alles gewinnen, dann holen wir auch alle Titel."

Portner spielt seit zwei Monaten mit "großen Schmerzen"