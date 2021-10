Bennet Wiegert (re.) und der SCM haben den Nachfolger von Jannick Green (li.) gefunden. Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Der 27-jährige überzeuge nicht nur mit seinem "sportlichen Potenzial", sondern auch "als Persönlichkeit", meinte SCM-Cheftrainer Bennet Wiegert. "Neben seiner internationalen Erfahrung in der Nationalmannschaft und der französischen Liga bringt er den unbedingten Willen mit, mit dem SCM den nächsten Schritt seiner persönlichen Entwicklung zu machen", so Wiegert. Darüber hinaus spreche Portner "sieben Sprachen fließend", daher "glauben wir an eine schnelle Eingewöhnung in Magdeburg und der Handball-Bundesliga."



Der in Lyon geborene Neuzugang freut sich laut SCM-Pressemitteilung auf einen "in der Handballwelt sehr bekannten und renommierten Traditionsverein, der wieder zu den besten Mannschaften in Europa" gehöre. Der Platz für Nikola Portner wird durch Jannick Greens bereits im Juli angekündigten Abgang frei. Die dänische Klubikone verlässt den SCM nach dann acht Jahren und wechselt zu Paris Saint-Germain.