Handball: Saison-Aus für Magdeburgs Bergendahl

Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg muss länger als gedacht auf Kreisläufer Oscar Bergendahl verzichten. Wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wurde der schwedische Nationalspieler in der WM-Pause am linken Sprunggelenk operiert. Nachdem der SCM noch im Dezember mit einem dreimonatigen Ausfall gerechnet hatte, wird Bergendahl nun in der laufenden Saison voraussichtlich gar nicht mehr spielen können.