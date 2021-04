Serien gerissen, auch die letzte kleine Titelchance verspielt: Der SC Magdeburg muss sich nach dem 29:32 gegen die personell arg gebeutelte SG Flensburg-Handewitt erneut mit der Zuschauerrolle im Kampf um die Meisterschaft in der Handball-Bundesliga zufriedengeben.

Gleich zwei Serien waren für Magdeburg am Ostersonntag (04.04.2021) beendet. Erstmals seit Oktober 2011 gab es eine Heimniederlage gegen die SG, erstmals seit November 2020 eine Pflichtspielpleite. Selbst Platz zwei und damit die Qualifikation für die Champions League ist unrealistisch. Zwar liegt der SCM aktuell als Dritter nur einen Punkt hinter dem Zweiten Kiel und einen weiteren hinter Flensburg. Doch die beiden Top-Teams aus dem Norden haben jeweils drei Spiele weniger absolviert.

Wie schon in den beiden vergangenen Saisons scheint der dritte Platz das höchste der Gefühle für die Magdeburger zu sein, bei denen vor allem auch die Fans längst einmal wieder die Champions League herbeisehnen. Dafür fehlt es dem Team aber an Konstanz - über die Saison gesehen und mitunter auch über 60 Minuten im Spiel.

Zu oft leistet sich der Champions-League-Gewinner von 2002 unnötige Niederlagen, wie etwa in der Frühphase dieser Spielzeit in heimischer Halle gegen den Bergischen HC oder den TVB Stuttgart. Und auch gegen die Spitzenteams der Liga fehlt dem SCM noch etwas. In Kiel führten die Elbestädter Ende Februar bis fünf Minuten vor Schluss und holten letztlich doch nur noch einen sogar glücklichen Punkt.