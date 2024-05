Den vorentscheidenden Schritt zum Meistertitel hatten die Elbestädter mit dem 30:28-Sieg am vergangenen Sonntag (26. Mai 2024) gegen den SC DHfK Leipzig gemacht. Bei noch zwei ausstehenden Spielen haben die Magdeburger vier Punkte Vorsprung auf die Füchse Berlin, die sich ebenfalls schon einen Champions-League-Platz für die kommende Saison gesichert haben. Selbst wenn die Wiegert-Schützlinge bei den Löwen und zum Saisonabschluss am 2. Juni daheim gegen die HSG Wetzlar verlieren sollten, müssten die Hauptstädter in der Tordifferenz 84 Treffer aufholen, um das wohl größte Wunder in der Geschichte des Handballs zu schaffen.

Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter